Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине

Американский предприниматель Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа, высказал мнение о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине.

«Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить», — приводит заявление Маска Corriere della Sera.

Маск подчеркнул, что его не интересуют разжигатели войны и военные спекулянты. Он считает, что им выгодно затягивать украинский конфликт.