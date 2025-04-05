Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине
Илон Маск призвал к немедленному завершению конфликта на Украине
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа, высказал мнение о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине.
«Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить», — приводит заявление Маска Corriere della Sera.
Маск подчеркнул, что его не интересуют разжигатели войны и военные спекулянты. Он считает, что им выгодно затягивать украинский конфликт.
Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск выразил поддержку французскому политику Марин Ле Пен. Её приговорили к четырём годам лишения свободы и запретили участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.