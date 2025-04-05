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5 апреля, 19:47

Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине

Илон Маск призвал к немедленному завершению конфликта на Украине

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа, высказал мнение о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине.

«Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить»,приводит заявление Маска Corriere della Sera.

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Маск подчеркнул, что его не интересуют разжигатели войны и военные спекулянты. Он считает, что им выгодно затягивать украинский конфликт.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск выразил поддержку французскому политику Марин Ле Пен. Её приговорили к четырём годам лишения свободы и запретили участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Лия Мурадьян
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