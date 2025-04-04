«Свободу Ле Пен»: Илон Маск отреагировал на приговор главной сопернице Макрона
Илон Маск потребовал освободить Марин Ле Пен
Илон Маск и Марин Ле Пен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск выступил в поддержку лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он призвал к её освобождению, написав соответствующий пост в социальной сети X.
«Свободу Ле Пен», — написал он.
Маск также прикрепил к своему посту скриншот заявления американского президента Дональда Трампа из социальной сети Truth Social, где хозяин Белого дома назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм».
Напомним, что 31 марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырём годам лишения свободы. Также Ле Пен запретили принимать участие в президентских выборах в 2027 году. Сама заключённая назвала свой приговор политической расправой. Также Life.ru писал о том, как на вердикт Ле Пен отреагировали в Кремле.