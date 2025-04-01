Стало известно, когда будет принято решение по апелляции Ле Пен
Апелляционный суд Парижа вынесет вердикт по искам Ле Пен летом 2026 года
Парижский апелляционный суд объявил, что рассмотрит апелляцию Марин Ле Пен, лидера фракции «Национального объединения», на вынесенный ей приговор не раньше лета 2026 года. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление суда.
«Апелляционный суд Парижа сообщил, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен и рассмотрит это дело в сроки, которые должны позволить вынести решение летом 2026 года», — говорится в публикации.
По данным агентства, если график останется прежним, второй суд над Ле Пен завершится до начала 2026 года, а приговор будет вынесен задолго до президентских выборов 2027 года.
Накануне, 31 марта, Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Она назвала этот вердикт политической расправой. Несмотря на запрет участвовать в президентских выборах 2027 года, политик уверена, что её карьера не закончена. В Госдуме президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в присвоении власти после приговора Ле Пен.
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