Стало известно, когда будет принято решение по апелляции Ле Пен

Парижский апелляционный суд объявил, что рассмотрит апелляцию Марин Ле Пен, лидера фракции «Национального объединения», на вынесенный ей приговор не раньше лета 2026 года. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление суда.



«Апелляционный суд Парижа сообщил, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен и рассмотрит это дело в сроки, которые должны позволить вынести решение летом 2026 года», — говорится в публикации.