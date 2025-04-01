Ле Пен заявила, что не станет просить Макрона о помиловании

Лидер французской праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен категорически отвергла возможность обращения к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании.

«Нет и ещё раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», — заявила она в эфире телеканала TF1, подчеркнув, что намерена оспаривать приговор через все доступные правовые механизмы.