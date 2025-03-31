«Даст обратный эффект»: Маск намекнул, чем закончится уголовное преследование Ле Пен

«Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа», — написал Маск в социальной сети X, комментируя новость о приговоре.

По мнению Маска, «левые радикалы» по всему миру используют судебную систему для борьбы с политическими оппонентами, если не могут победить на выборах. Миллиардер считает, что они действуют по единой «методичке».