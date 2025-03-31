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31 марта, 19:25

«Даст обратный эффект»: Маск намекнул, чем закончится уголовное преследование Ле Пен

Маск: Дело Ле Пен напоминает преследование Трампа

Приговор, вынесенный лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, очень схож с бывшим судебным преследованием Дональда Трампа. Такое мнение выразил глава департамента государственной эффективности Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск.

«Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа», — написал Маск в социальной сети X, комментируя новость о приговоре.

По мнению Маска, «левые радикалы» по всему миру используют судебную систему для борьбы с политическими оппонентами, если не могут победить на выборах. Миллиардер считает, что они действуют по единой «методичке».

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Напомним, что суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы и ограничил её избирательные права на пять лет. То есть она не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года. Осужденная сочла произошедшее исключительно политическим решением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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