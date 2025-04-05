Сброс бомбы истребителем Су-34 со сверхмалой высоты попал на видео наёмника ВСУ

В социальных сетях активно обсуждается видеозапись, предположительно, сделанная иностранным наёмником, воюющим за ВСУ. На ней запечатлён момент боевой работы российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Сброс бомбы истребителем Су-34 со сверхмалой высоты. Видео © Х / ayden

На кадрах видно, как самолёт выполняет сброс парашютной фугасной авиабомбы (ФАБ) над лесопосадкой, где, вероятно, располагались украинские позиции. После точного попадания следует серия мощных взрывов, после чего экипаж оперативно выводит машину из зоны поражения. Украинские зенитчики предприняли попытку перехвата, запустив ракету по уже уходящему российскому самолёту.

В настоящее время Воздушно-космические силы России преимущественно используют усовершенствованную тактику — бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющие поражать цели на расстоянии 40-60 километров без входа в зону действия вражеской ПВО. Это указывает на то, что кадры являются архивными.