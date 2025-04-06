В здании канадского парламента в Оттаве забаррикадировался неизвестный
В здании канадского парламента в Оттаве забаррикадировался неизвестный . Обложка © Х / globalnews.ca
Неизвестный мужчина забаррикадировался в восточном крыле канадского парламента в Оттаве. Власти эвакуировали весь персонал и посетителей. По данным полиции города, сообщившей о происшествии в соцсети X, пострадавших нет.
Правоохранительные органы продолжают операцию по нейтрализации злоумышленника. Инцидент начался около 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля), и полиция настоятельно рекомендует гражданам избегать района Парламентского холма.
Ранее в Вашингтоне был задержан мужчина, находившийся под воздействием неизвестных веществ и совершивший нападение с ножом на шестерых случайных прохожих. Все потерпевшие получили необходимую медицинскую помощь, и, по последним данным, их жизни находятся в безопасности.