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5 апреля, 22:13

В здании канадского парламента в Оттаве забаррикадировался неизвестный

В здании канадского парламента в Оттаве забаррикадировался неизвестный . Обложка © Х / globalnews.ca

В здании канадского парламента в Оттаве забаррикадировался неизвестный . Обложка © Х / globalnews.ca

Неизвестный мужчина забаррикадировался в восточном крыле канадского парламента в Оттаве. Власти эвакуировали весь персонал и посетителей. По данным полиции города, сообщившей о происшествии в соцсети X, пострадавших нет.

Правоохранительные органы продолжают операцию по нейтрализации злоумышленника. Инцидент начался около 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля), и полиция настоятельно рекомендует гражданам избегать района Парламентского холма.

Неизвестный сжёг три иномарки на парковке на востоке Москвы
Неизвестный сжёг три иномарки на парковке на востоке Москвы

Ранее в Вашингтоне был задержан мужчина, находившийся под воздействием неизвестных веществ и совершивший нападение с ножом на шестерых случайных прохожих. Все потерпевшие получили необходимую медицинскую помощь, и, по последним данным, их жизни находятся в безопасности.

Артём Гапоненко
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