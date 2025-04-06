Telegraph: Отсидевший педофил из Британии работал с детьми на Украине

Британская благотворительная организация Siobhan's Trust, занимающаяся поддержкой детей на Украине, наняла ранее осуждённого педофила. Речь идёт о 52-летнем Ли Каллагане, который использовал имя Джек Морган. Он отбывал два года в тюрьме за сексуальные преступления против детей.

По данным The Telegraph, при найме организация почти не проверила его биографию. Подозрения к Моргану возникли у волонтёров, когда он начал хвастаться о своем вступлении в украинский «Интернациональный легион» и собирать деньги на военные нужды.

Во время работы на Украине мужчина часто посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. В организации отметили, что ни один волонтёр никогда не оставался один на один с детьми, чтобы обеспечить их безопасность.