Минобороны РФ подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз» на 11,5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Министерства обороны к АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» о взыскании 11,5 млн рублей неустойки. Первое заседание назначено на 13 мая, следует из судебного акта.

«Алмаз» является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на проектировании скоростных катеров, десантных и боевых кораблей, а также судов противоминной обороны. Точные причины финансовых претензий военного ведомства в судебных документах не раскрываются.