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6 апреля, 02:20

Минобороны РФ подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз» на 11,5 млн рублей

Построенный по проекту ЦМКБ «Алмаз» малый ракетный корабль «Туча». Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Построенный по проекту ЦМКБ «Алмаз» малый ракетный корабль «Туча». Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Министерства обороны к АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» о взыскании 11,5 млн рублей неустойки. Первое заседание назначено на 13 мая, следует из судебного акта.

«Алмаз» является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на проектировании скоростных катеров, десантных и боевых кораблей, а также судов противоминной обороны. Точные причины финансовых претензий военного ведомства в судебных документах не раскрываются.

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А в феврале ведомство обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к инженеру-конструктору Владимиру Герману из Государственного рязанского приборного завода. Причиной стало оформление работником патента на секретную технологию пеленгации целей, которая была засекречена предприятием.

Артём Гапоненко
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