Life.ru узнал, как с помощью «Черепашки» и «Льва» убрать второй подбородок, не выходя из дома

Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим рассказала Life.ru, с помощью каких упражнений можно убрать второй подбородок в домашних условиях. На тренировки достаточно потратить 5–10 минут в день, а выполнять их нужно сидя за столом или у зеркала.

Удлинение шеи «Черепашка». Сядьте прямо, плечи расслаблены. Медленно выдвинете голову вперёд (как черепаха). Затем потяните затылок назад, сохраняя подбородок параллельно полу — будто «втягиваешь» его внутрь. Повторяйте 10–12 раз, не запрокидывая голову. Упражнение «Лев». Откройте рот как можно шире. Высуньте язык максимально вниз и вперёд, глядя вверх. Напрягите шею и удерживай 5–8 секунд. Расслабьтесь и повторите 5 раз. «Подбородок к потолку». Запрокиньте голову назад и смотрите в потолок. Поднимите нижнюю челюсть вверх, как будто пытаетесь «поцеловать потолок». Задержитесь в этом положении на 5–10 секунд. Повторите 10 раз. Сопротивление языком. Плотно прижмите язык к нёбу. Одновременно с этим «давите» подбородком вниз, как будто сопротивляетесь языку. Держите 5 секунд, расслабьтесь. Повторите 10 раз. Сглаживание кожи – «ладошка». Положите тыльную сторону ладони под подбородок. Лёгкими, но уверенными движениями ведите вверх-вниз по шее (10 раз). То же самое — от центра подбородка к ушам (10 раз). Используйте крем или масло для лица.

«Чтобы убрать второй подбородок или жир с боков и живота, недостаточно выполнять физические упражнения. Нужно правильно питаться. Контролировать количество калорий, но без строгих диет. Делать перерывы между приёмами пищи минимум 3–4 часа», — рекомендует эксперт.

Также рекомендуется убрать или сократить употребление сахара, сладких напитков, белого хлеба и выпечки, колбас, фастфуда и соусов. На завтрак предпочтительнее медленные углеводы и белок. И в каждый приём пищи в рационе должны быть белок и клетчатка. Кроме этого, Сулим советует пить больше чистой воды — 1,5–2 литра в день.