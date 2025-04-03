Медлить нельзя: Названы 8 видов самой опасной боли в груди

Боли в груди — это один из самых тревожащих людей симптомов. Некоторые характеристики болей, знание их природы помогут своевременно обратиться за медицинской помощью, сохранить своё здоровье и здоровье близких. Когда нужно бежать к врачу, Life.ru рассказал главврач клиники «Остеонейро», остеопат Олег Лоскутов.

Лоскутов объяснил, что боли в груди разделяются на кардиальные и некардиальные, первые из них могут угрожать жизни.

Кардиальные боли возникают при:

Инфаркте миокарда — это критическое состояние, возникающее как результат нарушения коронарного кровообращения с последующим некрозом части сердечной мышцы. Боли за грудиной при инфаркте миокарда острые, «кинжальные», реже интенсивно-давящие, сопровождающиеся слабостью, холодным потом и одышкой.

Ишемической болезни сердца. Она проявляется тянущими, давящими болями за грудиной и иррадиирущими в левую руку, лопатку и плечо или челюсть.

Перикардите — воспалительном заболевании сердечной сумки, для которого характерно появление болевых ощущений в области сердца, усиливающихся при вдохе, кашле, глотании.

При появлении перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Возможно, пройти дополнительные исследования в медицинском учреждении, а при резкой и сильной боли в груди вызывать бригаду скорой, предупреждает Лоскутов.

Некардиальные причины болей в груди: Заболевания позвоночника, сопровождающиеся болевым синдромом: остеохондроз, сколиоз, межпозвонковые грыжи и протрузии, межрёберная невралгия. Как правило, болевые ощущения становятся интенсивнее при наклонах и физической активности.

Воспалительные заболевания лёгких (пневмония, плеврит, бронхит) часто сопровождаются болевым синдромом в грудной области, который становится более интенсивным при вдохе или кашле.

Заболевания пищеварительной системы, такие как гастрит, язва желудка, рефлюкс-эзофагит, могут вызвать давящую или жгучую боль в груди, которая чем-то может напоминать сердечную боль.

Боль в молочных железах у женщин может возникнуть по физиологическим причинам (беременность, нарушение гормонального фона по естественным причинам) либо по патологическим (мастит, фиброзно-кистозная мастопатия, опухоли).

Ещё существуют психосоматические боли в груди — нередкое явление в наше время на приёме у невролога или остеопата, поскольку уровень стресса современной жизни не всем удаётся преодолеть легко и каждый человек на одну и ту же стрессовую ситуацию реагирует по-разному. Как правило, интенсивность таких болей в груди уменьшается или увеличивается по мере уменьшения или увеличения стрессовой нагрузки, отмечает врач.