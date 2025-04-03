Медлить нельзя: Названы 8 видов самой опасной боли в груди
Врач Лоскутов: Психосоматические боли в груди возникают из-за стресса
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Боли в груди — это один из самых тревожащих людей симптомов. Некоторые характеристики болей, знание их природы помогут своевременно обратиться за медицинской помощью, сохранить своё здоровье и здоровье близких. Когда нужно бежать к врачу, Life.ru рассказал главврач клиники «Остеонейро», остеопат Олег Лоскутов.
Лоскутов объяснил, что боли в груди разделяются на кардиальные и некардиальные, первые из них могут угрожать жизни.
Кардиальные боли возникают при:
- Инфаркте миокарда — это критическое состояние, возникающее как результат нарушения коронарного кровообращения с последующим некрозом части сердечной мышцы. Боли за грудиной при инфаркте миокарда острые, «кинжальные», реже интенсивно-давящие, сопровождающиеся слабостью, холодным потом и одышкой.
- Ишемической болезни сердца. Она проявляется тянущими, давящими болями за грудиной и иррадиирущими в левую руку, лопатку и плечо или челюсть.
- Перикардите — воспалительном заболевании сердечной сумки, для которого характерно появление болевых ощущений в области сердца, усиливающихся при вдохе, кашле, глотании.
При появлении перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Возможно, пройти дополнительные исследования в медицинском учреждении, а при резкой и сильной боли в груди вызывать бригаду скорой, предупреждает Лоскутов.
Некардиальные причины болей в груди:
- Заболевания позвоночника, сопровождающиеся болевым синдромом: остеохондроз, сколиоз, межпозвонковые грыжи и протрузии, межрёберная невралгия. Как правило, болевые ощущения становятся интенсивнее при наклонах и физической активности.
- Воспалительные заболевания лёгких (пневмония, плеврит, бронхит) часто сопровождаются болевым синдромом в грудной области, который становится более интенсивным при вдохе или кашле.
- Заболевания пищеварительной системы, такие как гастрит, язва желудка, рефлюкс-эзофагит, могут вызвать давящую или жгучую боль в груди, которая чем-то может напоминать сердечную боль.
- Боль в молочных железах у женщин может возникнуть по физиологическим причинам (беременность, нарушение гормонального фона по естественным причинам) либо по патологическим (мастит, фиброзно-кистозная мастопатия, опухоли).
Ещё существуют психосоматические боли в груди — нередкое явление в наше время на приёме у невролога или остеопата, поскольку уровень стресса современной жизни не всем удаётся преодолеть легко и каждый человек на одну и ту же стрессовую ситуацию реагирует по-разному. Как правило, интенсивность таких болей в груди уменьшается или увеличивается по мере уменьшения или увеличения стрессовой нагрузки, отмечает врач.
Кстати, некоторые болезни сердца не сопровождаются болью, однако от этого они не становятся менее опасными. Пациент может не ощущать дискомфорта даже при значительных нагрузках, что повышает риск внезапных осложнений.