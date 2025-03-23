Катастрофа внутри мозга: Life.ru узнал, при каких головных болях нужно сразу бежать к врачу

Головные боли с разной периодичностью испытывают множество людей. Какие виды головной боли являются наиболее опасными и требуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью, Life.ru узнал у руководителя реабилитационного центра «Доверие», врача-невролога Александра Комарова.

Наиболее опасной головной болью является та, которая возникла остро. Остро-стреляющая, распирающая, раздирающая, давящая боль чаще всего связана с какими-то сосудистыми катастрофами внутри головного мозга. Это может быть инсульт, кровоизлияние или субарахноидальное кровоизлияние. Александр Комаров Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие»

Если есть повышенная температура тела и инфекционные заболевания, головная боль может сопровождать менингит. На такие симптомы стоит обращать пристальное внимание, особенно, если боль сопровождается тошнотой и рвотой. Это повод для обязательного обращения к врачу. Кроме того, резко появившаяся головная боль на фоне перенагрузки, повышенного давления или поднятия тяжестей также требует немедленного обращения за медицинской помощью и вызова скорой.

Эпизодические головные боли, возникающие от усталости, голода или, например, менструальные головные боли, тоже требуют внимания специалиста. Любая головная боль должна быть купирована, но в таких случаях можно обратиться за медпомощью в плановом порядке, добавил Комаров, уточнив, что нормой является головная боль до двух раз в месяц.