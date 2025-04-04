Усваивается моментально: Эксперт объяснил Life.ru, как правильно принимать витамин С

Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, играет ключевую роль в поддержании здоровья, участвуя в важнейших процессах организма — от укрепления иммунитета до синтеза коллагена. Однако, как в беседе с Life.ru отметил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов, его эффективность во многом зависит от правильного способа приёма.

Дефицит этого витамина может привести к потере упругости кожи, снижению подвижности суставов и повышенной ломкости капилляров. Эксперт подчёркивает, что аскорбиновая кислота значительно улучшает усвоение железа из растительных продуктов, что особенно важно для вегетарианцев. Сочетание железосодержащих продуктов с источниками витамина С может повысить усвоение этого микроэлемента в несколько раз.

Аскорбиновая кислота содержится в различных продуктах питания, таких как цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), клубника, папайя, перец, брокколи, брюссельская капуста и шпинат. Наиболее богат витамином С такой фрукт как киви, а в цитрусовых самое большое количество этого витамина содержится в цедре — в 2–3 раза больше, чем в мякоти. Также доступен витамин в виде пищевых добавок. Алексей Панов Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук

Несмотря на то, что витамин С не вызывает гипервитаминоз, его избыточное потребление (более 1000 мг в день) может привести к проблемам с желудком, включая боли и обострение язвенной болезни. Особую осторожность следует проявлять людям, принимающим антикоагулянты или проходящим химиотерапию.

Эксперт советует внимательно изучать противопоказания, указанные в инструкции по применению лекарственных средств. Люди с почечной недостаточностью должны быть особенно осторожны с добавками витамина C, так как его потребление может увеличить нагрузку на почки.

«Важно понимать, что, несмотря на всю его пользу, этот витамин несет определённые риски для здоровья при чрезмерном или неправильном употреблении», — отметил Панов.