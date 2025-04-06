Израиль запретил въезд двум британским депутатам за «антиизраильскую риторику»

Израильские власти запретили въезд двум британским депутатам. По версии местных властей, они планировали распространять «антиизраильскую риторику», сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на израильское Управление народонаселения и миграции.

«Депутатам от Лейбористской партии Абтисам Мохамед и Юань Янг запретили въезд в Израиль после того, как в ходе расспросов выяснилось, что целью их визита было документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение ненавистнической антиизраильской риторики», — говорится в публикации.

Во время допроса местные правоохранительные органы выяснили, что депутаты прибыли в Израиль с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента. Политики приехали из английского города Лутон.

Глава британского МИД Дэвид Лэмми осудил действия израильских властей. Он назвал их «неприемлемыми и непродуктивными».

«Задержание двух британских депутатов в составе парламентской делегации в Израиле и отказ во въезде израильскими властями неприемлемы, непродуктивны и вызывают глубокую обеспокоенность», — указано в заявлении Лэмми.