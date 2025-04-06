В Канаде задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента
Полиция Оттавы сообщила о завершении инцидента с мужчиной, который ранее забаррикадировался в восточном крыле канадского парламента. Как следует из официального заявления правоохранительных органов в соцсети X, подозреваемый был задержан.
В настоящее время задержанный находится под стражей, а полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Жертв в результате происшествия нет.
Напомним, инцидент начался около 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля). Властям пришлось эвакуировать весь персонал и посетителей параламента.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze