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6 апреля, 04:22

В Канаде задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента

Полиция Оттавы сообщила о завершении инцидента с мужчиной, который ранее забаррикадировался в восточном крыле канадского парламента. Как следует из официального заявления правоохранительных органов в соцсети X, подозреваемый был задержан.

В настоящее время задержанный находится под стражей, а полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Жертв в результате происшествия нет.

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Напомним, инцидент начался около 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля). Властям пришлось эвакуировать весь персонал и посетителей параламента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Артём Гапоненко
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