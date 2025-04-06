Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в трёх регионах России
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать регионы страны в ночь на 6 апреля.
«Восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
А в ночь на 5 апреля силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 украинских дронов. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью (16 единиц) и Белгородской областью (14 единиц).
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