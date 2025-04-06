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Регион
6 апреля, 04:57

Циклон «Зион» принёс в Москву зиму: За ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: Местами в московском регионе выпало до 15 мм осадков

На Московский регион обрушился циклон «Зион», который вернул зиму в апреле. В южных районах Подмосковья за ночь выпало до 43% месячной нормы осадков: в Михнево зафиксировано 15 мм снега, Серпухове — 10 мм, Коломне — 9 мм, Наро-Фоминске — 7 мм. В самой столице осадки были менее интенсивными — около 3 мм. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Московский регион накрыл снегопад, который принёс циклон «Цион». Видео © Life.ru / Telegram / Новости Москвы

В Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге — 15 мм. Снегопады наблюдаются в широтном направлении от Смоленской до Нижегородской областей, при этом южнее Московской области осадки переходят в дождь.

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Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь

А в ночь с 6 на 7 апреля велика вероятность ледяного дождя. Тишковец предупредил автолюбителей, что на дорогах ожидается гололедица толщиной 2-5 мм. Температура воздуха в столице опустилась ниже нуля.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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