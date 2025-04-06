Циклон «Зион» принёс в Москву зиму: За ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков

На Московский регион обрушился циклон «Зион», который вернул зиму в апреле. В южных районах Подмосковья за ночь выпало до 43% месячной нормы осадков: в Михнево зафиксировано 15 мм снега, Серпухове — 10 мм, Коломне — 9 мм, Наро-Фоминске — 7 мм. В самой столице осадки были менее интенсивными — около 3 мм. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Московский регион накрыл снегопад, который принёс циклон «Цион». Видео © Life.ru / Telegram / Новости Москвы

В Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге — 15 мм. Снегопады наблюдаются в широтном направлении от Смоленской до Нижегородской областей, при этом южнее Московской области осадки переходят в дождь.