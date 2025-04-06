Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Владимир Зеленский обязан участвовать в выборах главы государства. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, глава киевского режима полностью погружен в ситуацию с конфликтом и знает, как найти из неё выход. Подоляк подчеркнул, что его мнение остаётся твердым: Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Он также добавил, что лидер страны доказал свою состоятельность во внешней политике и способен объединить поддержку партнёров для восстановления Украины после конфликта.