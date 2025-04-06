Подоляк призвал Зеленского идти на второй президентский срок
Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Владимир Зеленский обязан участвовать в выборах главы государства. Его слова приводит УНИАН.
По его словам, глава киевского режима полностью погружен в ситуацию с конфликтом и знает, как найти из неё выход. Подоляк подчеркнул, что его мнение остаётся твердым: Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Он также добавил, что лидер страны доказал свою состоятельность во внешней политике и способен объединить поддержку партнёров для восстановления Украины после конфликта.
Тем временем в США назвали сроки проведения выборов президента Украины. Там считают, что выборы смогут пройти, когда в стране будет отменено военное положение, которое с 2022 года продлевается там каждые три месяца. Однако для этого необходимо сначала установить режим прекращения огня, чего США хотят добиться к Пасхе.