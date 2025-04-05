В США назвали сроки проведения выборов президента Украины

Выборы президента Украины смогут пройти, когда в стране будет отменено военное положение, которое с 2022 года продлевается там каждые три месяца. Однако для этого необходимо сначала установить режим прекращения огня, чего США хотят добиться к Пасхе. Об этом сообщает Bloomberg и The Economist.

Соединённые Штаты стремятся добиться режима прекращения огня к празднованию Пасхи христианами и католиками, а это 20 апреля. Времени у них остаётся не так много.

Чтобы на Украине прошли выборы, сперва надо отменить там военное положение, которое Владимир Зеленский с 2022 года регулярно продлевает каждые три месяца. Дело в том, что законом запрещено в таких условиях менять Конституцию, выбирать президентов и депутатов в парламент, а также проводить выборы в органы местного самоуправления.

Последний раз Зеленский и Верховная рада продлевали военное положение и мобилизацию 5 февраля ещё на 90 дней. Это означает, что если не продлить его вновь, то отменить всё это придётся 9 мая.