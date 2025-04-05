В США назвали сроки проведения выборов президента Украины
The Economist: Киев готовится провести выборы президента Украины в августе
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Выборы президента Украины смогут пройти, когда в стране будет отменено военное положение, которое с 2022 года продлевается там каждые три месяца. Однако для этого необходимо сначала установить режим прекращения огня, чего США хотят добиться к Пасхе. Об этом сообщает Bloomberg и The Economist.
Соединённые Штаты стремятся добиться режима прекращения огня к празднованию Пасхи христианами и католиками, а это 20 апреля. Времени у них остаётся не так много.
Чтобы на Украине прошли выборы, сперва надо отменить там военное положение, которое Владимир Зеленский с 2022 года регулярно продлевает каждые три месяца. Дело в том, что законом запрещено в таких условиях менять Конституцию, выбирать президентов и депутатов в парламент, а также проводить выборы в органы местного самоуправления.
Последний раз Зеленский и Верховная рада продлевали военное положение и мобилизацию 5 февраля ещё на 90 дней. Это означает, что если не продлить его вновь, то отменить всё это придётся 9 мая.
Если Киев не станет вновь продлевать военное положение, это будет означать, что Украина на самом деле готовится к выборам нового главы государства. Таким образом, выборов следует ждать к августу 2025 года.
А вот другой американский журнал считает, что выборы на Украине могут состояться несколько раньше. Удивительно, но Владимир Зеленский собирается принять в них участие, несмотря на полный провал своего президентства. Напомним, что главным его предвыборным обещанием был мирный Донбасс. СМИ отмечают, что на пост президента страны сейчас есть два явных кандидата. А вот в Европе полагают, что выборы проводить ни к чему, поскольку их не требует народ.