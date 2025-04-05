НАТО позади: На Украине заявили, что Зеленский готовит поправки к конституции

Бывший народный депутат Верховной рады Виктор Уколов в эфире телеканала «Прямой» заявил о возможных планах Владимира Зеленского по пересмотру конституционной нормы о вступлении Украины в НАТО. Эта поправка была внесена в Основной закон страны в 2019 году при президенте Петре Порошенко*.

Уколов обратил внимание на недавний запрос ГБР в Верховную раду относительно документов, связанных с внесением этой поправки в конституцию. По мнению экс-депутата, это может свидетельствовать о подготовке к возможному пересмотру данного положения.

Политик напомнил, что для отмены конституционной нормы президенту потребуется обратиться в Конституционный суд Украины. Такой прецедент уже был — в 2010 году КСУ признал неконституционными изменения 2004 года, касавшиеся сокращения президентских полномочий.