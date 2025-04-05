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5 апреля, 00:44

НАТО позади: На Украине заявили, что Зеленский готовит поправки к конституции

Экс-депутат Рады Уколов: Зеленский может убрать пункт о НАТО из конституции

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший народный депутат Верховной рады Виктор Уколов в эфире телеканала «Прямой» заявил о возможных планах Владимира Зеленского по пересмотру конституционной нормы о вступлении Украины в НАТО. Эта поправка была внесена в Основной закон страны в 2019 году при президенте Петре Порошенко*.

Уколов обратил внимание на недавний запрос ГБР в Верховную раду относительно документов, связанных с внесением этой поправки в конституцию. По мнению экс-депутата, это может свидетельствовать о подготовке к возможному пересмотру данного положения.

Политик напомнил, что для отмены конституционной нормы президенту потребуется обратиться в Конституционный суд Украины. Такой прецедент уже был — в 2010 году КСУ признал неконституционными изменения 2004 года, касавшиеся сокращения президентских полномочий.

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Эти предположения прозвучали на фоне резкого заявления американского президента Дональда Трампа о том, что украинский лидер «прекрасно осознаёт невозможность» вступления страны в НАТО. Экс-комик признал, что, несмотря на усилия Киева, вопрос о вступлении в альянс не обсуждается.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
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