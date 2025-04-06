Украинские волонтёры обещают европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивные товары с иностранной символикой. Взамен они просят крупное денежное пожертвование.

Как передаёт РИА «Новости», идея принадлежит украинской благотворительной организации NAFO 69th Sniffing Brigade. Её сотрудники предлагают гражданам Европы экскурсии в зону СВО. При этом за оригинальный шеврон иностранцам придётся выложить более 100 евро, за надпись на автомобиле — от 1,5 тысячи евро, а за флаг — от 2,5 тысячи евро. За пожертвование свыше 10 тысяч евро организация обещает поездку по Украине. Ранее в подобной «акции» участвовал Рено де Керхов, сотрудник бельгийского парка Беервелде.

Задействованы в организации также иностранные наёмники и волонтёры. Так, например, созданием коллекции, посвящённой Фарерским островам, занимался, в том числе уроженец этих мест, наёмник по имени Бьярти Груннвейт Ольсен. Кроме того, организация даже продавала шеврон, на котором на английском было написано «Извините, не работает», с отсылкой на разгром «Пятёрочки» в курской Судже.

Ранее, согласно документам, в подобных мероприятиях принимал участие эстонский депутат парламента Кристо Энн Вага, а его коллега Каспар Подер трижды побывал в поездках на Украину «за пожертвования». Также в продвижении и сборе средств активно принимает участие экс-офицер по ядерным и ракетным операциям ВВС США Джейк Бро.