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6 апреля, 05:36

На Украине устраивают европейцам «сафари» по зоне СВО за крупные пожертвования

РИАН: На Украине предлагают европейцам поездки на СВО за крупные пожертвования

На Украине за деньги провозят иностранцев на передовую. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

На Украине за деньги провозят иностранцев на передовую. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Украинские волонтёры обещают европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивные товары с иностранной символикой. Взамен они просят крупное денежное пожертвование.

Как передаёт РИА «Новости», идея принадлежит украинской благотворительной организации NAFO 69th Sniffing Brigade. Её сотрудники предлагают гражданам Европы экскурсии в зону СВО. При этом за оригинальный шеврон иностранцам придётся выложить более 100 евро, за надпись на автомобиле — от 1,5 тысячи евро, а за флаг — от 2,5 тысячи евро. За пожертвование свыше 10 тысяч евро организация обещает поездку по Украине. Ранее в подобной «акции» участвовал Рено де Керхов, сотрудник бельгийского парка Беервелде.

Задействованы в организации также иностранные наёмники и волонтёры. Так, например, созданием коллекции, посвящённой Фарерским островам, занимался, в том числе уроженец этих мест, наёмник по имени Бьярти Груннвейт Ольсен. Кроме того, организация даже продавала шеврон, на котором на английском было написано «Извините, не работает», с отсылкой на разгром «Пятёрочки» в курской Судже.

Ранее, согласно документам, в подобных мероприятиях принимал участие эстонский депутат парламента Кристо Энн Вага, а его коллега Каспар Подер трижды побывал в поездках на Украину «за пожертвования». Также в продвижении и сборе средств активно принимает участие экс-офицер по ядерным и ракетным операциям ВВС США Джейк Бро.

Telegraph: Отсидевший педофил из Британии работал с детьми на Украине
Telegraph: Отсидевший педофил из Британии работал с детьми на Украине

Ранее Российские Воздушно-космические силы провели масштабную боевую операцию, нанеся комплексные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. В ходе точных авиаударов было поражено стратегически важное предприятие ракетно-космической промышленности. Одновременно российская авиация уничтожила несколько складов с вооружением и боеприпасами.

Мария Любицкая
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