Российские зенитчики не дали дронам ВСУ атаковать Воронежскую область

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников у границы Воронежской области. В результате один человек получил травмы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помощь. Незначительно повреждено два строения. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал чиновник в телеграм-канале.