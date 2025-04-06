Маск запланировал уволить тысячи работников, обслуживающих ядерные ракеты
AP: DOGE планирует крупное сокращение работников, обслуживающих ядерное оружие
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил о «второстепенности» 8,5 тысячи сотрудников Минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок США. Об этом сообщают AP и Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
«Окончательных решений не принято, и по-прежнему рассматриваются различные варианты», — заявили в министерстве.
Сообщается, что обе структуры занимаются модернизацией и обслуживанием ядерного арсенала США. По документам, почти десяток тысяч сотрудников может попасть под сокращение. Всего на данный момент в ведомствах занято порядка 18,5 тысячи человек.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал прекращение работы DOGE. Департамент расформируют, так как Маск может работать госслужащим лишь в течение 130 дней. После этого миллиардер продолжит заниматься только своими компаниями.