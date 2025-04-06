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6 апреля, 06:47

Маск запланировал уволить тысячи работников, обслуживающих ядерные ракеты

AP: DOGE планирует крупное сокращение работников, обслуживающих ядерное оружие

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил о «второстепенности» 8,5 тысячи сотрудников Минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок США. Об этом сообщают AP и Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

«Окончательных решений не принято, и по-прежнему рассматриваются различные варианты», — заявили в министерстве.

Сообщается, что обе структуры занимаются модернизацией и обслуживанием ядерного арсенала США. По документам, почти десяток тысяч сотрудников может попасть под сокращение. Всего на данный момент в ведомствах занято порядка 18,5 тысячи человек.

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Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал прекращение работы DOGE. Департамент расформируют, так как Маск может работать госслужащим лишь в течение 130 дней. После этого миллиардер продолжит заниматься только своими компаниями.

Мария Любицкая
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