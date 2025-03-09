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9 марта, 05:28

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться в обмен на компенсацию

CBS: Минздрав США предложил сотрудникам увольнение в обмен на выплату $25 тысяч

Сотрудникам министерства здравоохранения и социальных служб США предложили подать заявление на увольнение по собственному желанию. Взамен им пообещали единоразово выплатить 25 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканалу CBS знакомый с ситуацией источник.

«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Предложение для сотрудников, как сообщается, будет действовать до 14 марта. Сейчас в ведомстве трудоустроено свыше 80 тысяч человек.

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В январе Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, убрав более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия. Кроме того, он также пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он пояснил, что репутация организации была почти полностью разрушена за последние четыре года под чужим управлением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Мария Любицкая
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