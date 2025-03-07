«Скальпель вместо топора»: Трамп дал совет Маску по поводу кадровых чисток в ведомствах

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал он в публикации, подразумевая, что в ходе сокращений на постах должны остаться только «лучшие и самые продуктивные люди». Кроме того, американский лидер похвалил работу DOGE, назвав достижения организации невероятным успехом.

В январе Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, убрав более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия. Кроме того, он также пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он пояснил, что репутация организация была почти полностью разрушена за последние четыре года под чужим управлением.