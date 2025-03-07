Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 06:56
6285

«Скальпель вместо топора»: Трамп дал совет Маску по поводу кадровых чисток в ведомствах

Трамп ограничил полномочия Маска и призвал применять «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп призвал Илона Маска, на данный момент занимающего должность руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), действовать более осторожно в вопросах сокращения сотрудников федеральных ведомств. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал он в публикации, подразумевая, что в ходе сокращений на постах должны остаться только «лучшие и самые продуктивные люди». Кроме того, американский лидер похвалил работу DOGE, назвав достижения организации невероятным успехом.

Илон Маск заявил, что ему угрожают расправой из-за сокращения госрасходов
Илон Маск заявил, что ему угрожают расправой из-за сокращения госрасходов

В январе Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, убрав более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия. Кроме того, он также пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он пояснил, что репутация организация была почти полностью разрушена за последние четыре года под чужим управлением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar