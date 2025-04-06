Демократы планируют в течение 30 дней выдвинуть импичмент Трампу
The Hill: Демократы в Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Трампу
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В ближайшие 30 дней представители Демократической партии США планируют запустить процесс импичмента в отношении президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил политик Эл Грин, объяснив, что действующий лидер не заслуживает свою должность. Его слова приводит The Hill.
«Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что от всего сердца, от всего сердца я понимаю, что он — Голиаф. Он — Голиаф. <…> Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид. В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — заявил Грин.
Он также добавил, что Трампу невозможно доверять в вопросах правосудия и управления народом.
Ранее Life.ru писал, что американский сенатор Кори Букер в течение 25 часов продолжал выступление, посвящённое критике курса президента страны Дональда Трампа. Своей продолжительной речью он побил рекорд Строма Тёрмонда из Южной Каролины, который стоял за трибуной 24 часа и 18 минут. Также с критикой в адрес Трампа выступила и глава евродипломатии Кая Каллас