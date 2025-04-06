Демократы планируют в течение 30 дней выдвинуть импичмент Трампу

В ближайшие 30 дней представители Демократической партии США планируют запустить процесс импичмента в отношении президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил политик Эл Грин, объяснив, что действующий лидер не заслуживает свою должность. Его слова приводит The Hill.

«Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что от всего сердца, от всего сердца я понимаю, что он — Голиаф. Он — Голиаф. <…> Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид. В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — заявил Грин.

Он также добавил, что Трампу невозможно доверять в вопросах правосудия и управления народом.