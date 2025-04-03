Париж в огне: Французы строят баррикады, жгут флаги США и устраивают стычки с полицией
В Париже применили газ и дубинки для разгона протестов с сожжением флагов США
Массовые протесты проходят во Франции прямо сейчас, жители Парижа вышли на улицы и жгут флаги США и макет Tesla. Полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки для разгона наиболее буйных участников акции.
Преподаватели и студенты начали митинг у здания министерства образования в Париже. Поводом для волнений стало сокращений рабочих мест. На акцию людей вывели профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires из-за падения покупательной способности государственных служащих. В коммюнике профсоюзы назвали 2025 год «чёрным годом для госсектора» и указали на то, что правительство хочет заставить их работать больше с переходом на пенсии в 64 года при отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и «социальную несправедливость» из-за сокращения бюджета сектора госуслуг.
Бастующие строили «огненные» баррикады, жгли файеры и дымовые шашки и бросали в правоохранителей петарды. Затем они подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введённых им таможенных пошлин. Полиция начала отталкивать агрессивно настроенных участников акции дубинками и применила слезоточивый газ.
Напомним, что Дональд Трамп установил пошлины на все импортируемые товары в США. Это решение вызвало бурную реакцию в Европейском Союзе, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать «сильный ответ» Америке. Она отметила, что такие действия американского лидера могут негативно сказаться на мировой экономике в целом.
Shutterstock / FOTODOM / EricBery