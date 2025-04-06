Психолог рассказала, как быть, если ваш ребёнок травит других детей

Школьники, которые постоянно задирают своих сверстников, могут оказаться в спецучреждениях или их переведут на домашнюю форму обучения. Такой подход к борьбе с травлей среди детей уже обсуждается в Госдуме. Почему одни дети терроризируют других в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

Если в адрес вашего ребёнка поступают жалобы о том, что он не даёт покоя другим детям, постоянно задирая их, следует выяснить причины такого поведения. Скорее всего, он и сам когда-то был объектом травли и насмешек, а потому почувствовал несправедливость, которую таким образом пытается компенсировать.

«Поэтому он агрессирует на другого малыша и смотрит, как тот будет выходить из ситуации, чтобы научиться самому в следующий раз справляться с буллингом», — пояснила эксперт.

Такому ребёнку требуется психологическая помощь, любовь и забота родителей. Его следует перестать отчитывать за плохие оценки и плохое поведение. Ему нужно помочь исправиться.

К примеру, если у вашего ребёнка низкая успеваемость в школе, можно сходить к нейропсихологу, который даст рекомендации, чтобы школьник смог подтянуть оценки.