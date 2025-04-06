Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 07:59

Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели

Синоптик Тишковец: Москву накроет метель и сильный снегопад

Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели. Обложка © Life.ru

Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели. Обложка © Life.ru

В Москву нагрянул обещанный циклон «Зион», принёсший с собой резкое снижение температуры, а также сильные осадки и гололедицу. Метеоролог Евгений Тишковец в соцсетях предупредил жителей столицы о метели и сильном снегопаде.

В Москве выпал снег в апреле. Видео © Life.ru

«В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним тёплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица», — говорится в сообщении.

Метеоролог также уточнил, что высота снежных покровов составит 5-10 сантиметров, а температура установится на отметке от 0 до -3. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 мм рт. ст.

Циклон «Зион» принёс в Москву зиму: За ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков
Циклон «Зион» принёс в Москву зиму: За ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков

Напомним, ранее жителей столицы уже предупреждали о заметном похолодании в конце апреля. По словам синоптиков, в Москве начало месяца будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается незначительное повышение температуры.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Погода
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar