Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели

В Москву нагрянул обещанный циклон «Зион», принёсший с собой резкое снижение температуры, а также сильные осадки и гололедицу. Метеоролог Евгений Тишковец в соцсетях предупредил жителей столицы о метели и сильном снегопаде.

В Москве выпал снег в апреле. Видео © Life.ru

«В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним тёплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица», — говорится в сообщении.

Метеоролог также уточнил, что высота снежных покровов составит 5-10 сантиметров, а температура установится на отметке от 0 до -3. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 мм рт. ст.