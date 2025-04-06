Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели
Синоптик Тишковец: Москву накроет метель и сильный снегопад
Синоптик предупредил москвичей о сильном снегопаде и метели. Обложка © Life.ru
В Москву нагрянул обещанный циклон «Зион», принёсший с собой резкое снижение температуры, а также сильные осадки и гололедицу. Метеоролог Евгений Тишковец в соцсетях предупредил жителей столицы о метели и сильном снегопаде.
В Москве выпал снег в апреле. Видео © Life.ru
«В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним тёплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица», — говорится в сообщении.
Метеоролог также уточнил, что высота снежных покровов составит 5-10 сантиметров, а температура установится на отметке от 0 до -3. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 мм рт. ст.
Напомним, ранее жителей столицы уже предупреждали о заметном похолодании в конце апреля. По словам синоптиков, в Москве начало месяца будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается незначительное повышение температуры.