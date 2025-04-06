Россиянин пытался застрелить односельчанина и забросал полицейских взрывчаткой
СК: На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских самодельной взрывчаткой
Россиянин пытался застрелить односельчанина и забросал полицейских взрывчаткой. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В селе Бочкари в Алтайском крае мужчина забросал сотрудников полиции самодельной взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
СК РФ работают на месте инцидента со стрельбой. Видео © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
«В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — указано в сообщении.
По данным следствия, накануне вечером 45-летний местный житель стал стрелять из самодельного огнестрельного оружия из-за личного конфликта с односельчанином. Когда на место происшествия прибыли полицейские, подозреваемый начал оказывать сопротивление и бросать в них самодельные взрывчатки. В результате злоумышленника задержали. Следователи осмотрели место происшествия и совершили обыски в доме мужчины.
А ранее Life.ru рассказывал, что мужчина расстрелял полицейского на парковке в Москве, подозреваемый был нейтрализован ответным огнём. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.