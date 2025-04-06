Создание особой «санитарной зоны» на линии соприкосновения помогло бы отбросить украинских военных от границ Херсонской области, а также стало бы мощным подспорьем для ВС РФ. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Санитарная зона стала бы мощным подспорьем для нас. Идея сама по себе очень хорошая. Однако следует исходить из реальных возможностей военных», — поделился Сальдо в беседе с РИА «Новости».

Он также напомнил, что важно добиться полного запрета неофашистских движений, заселивших Украину. Кроме того, следует устранить притеснение русского языка и русских людей.