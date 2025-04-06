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6 апреля, 09:24

Американский посол заявила о ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ

Посол США Бринк заявила, что на Украину обрушился ракетный удар ВС РФ

Последствия взрывов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Последствия взрывов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

На Киев была совершена атака с применением баллистических и крылатых ракет. Об этом заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Её слова приводит официальное посольство.

«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России», — заявила Бринк.

Посол отметила, что в Киеве раздавались громкие взрывы. Также поступали сообщения об атаках в других городах, которые она не назвала.

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Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Киеве трижды прозвучали взрывы. В результате инцидентов в Дарницком и Оболонском районах возникли пожары.

Мария Любицкая
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