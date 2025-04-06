Боец ВС РФ показал новенький американский гранатомёт, доставшийся «в подарок» от наёмников
Боец ВС РФ показал гранатомёт, доставшийся солдатам от иностранных наёмников
Командир 1-й роты 3-й батальонной тактической группы «Каштан» спецотряда «Ахмат» с позывным Ральф рассказал, как его отряду от противника достался совсем целый американский шестизарядный гранатомёт. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Американский гранатомёт. Видео © Телеканал «Звезда»
Солдаты такие гранатомёты называют «Носорогами», вмещают они в себя шесть зарядов. Ральфу очень понравился такой презент от иностранных наёмников ВСУ, теперь оружие применяют бойцы ВС РФ.
По словам командира, «дарённое» в зоне спецоперации никогда не возвращают, а пользоваться им можно до тех пор, пока оно не заглохнет окончательно. Устроено западное оружие довольно просто. Чаще всего достаточно просто подобрать боеприпасы и зарядить его.
Среди западного оружия полным-полно достойных экземпляров, которые могут принести пользу и отечественной техники. Ранее глава Ростеха Чемезов рассказал, что западное вооружение российские конструкторы разбирают, изучая его сильные стороны, чтобы улучшить собственные образцы.