Мечта сбылась: Грезивший о России португалец получил заветное разрешение

Гражданин Португалии мечтал о жизни в России, где его ждала возлюбленная, и о создании семьи. В российском МВД ему предоставили такую возможность, выдав разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге.

Сюжет о португальце, мечтавшем жить в России. Видео © ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

31-летнему португальцу Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро в торжественной обстановке вручили разрешение на временное проживание в России. Отмечается, что иностранец планирует работать водителем автобуса.

Жоэл Педро познакомился со своей избранницей на языковых курсах 11 лет назад, однако всё это время возлюбленные могли встречаться лишь изредка, после чего разъезжались по своим городам. Теперь, получив разрешение, он надеется начать новую жизнь рядом с ней.

«Переезд в Португалию для себя Екатерина не рассматривала. К тому же, сам Жоэл Педро не разделял навязываемые ему на родине деструктивные идеологические установки», — рассказали полицейские.

Возможность переехать в Россию у Жоэла Педро появилась после того, как российский президент Владимир Путин в прошлом году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В феврале текущего года он воспользовался этой возможностью и обратился в миграционную службу.

В планах у мужчины также получение российского гражданства, что позволит ему более полно интегрироваться в жизнь страны и быть ближе к своей возлюбленной.