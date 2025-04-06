«Попытка цветной революции»: Глава РФПИ оценил вспыхнувшие против Трампа протесты в США
Глава РФПИ Дмитриев: Протесты в США являются попыткой устроить цветную революцию
Протесты Hands Off в США. Обложка © X / BrunoRguezP
Вспыхнувшие в США протесты Hands Off могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Протесты Hands Off в США. Видео © X / MarcoFoster_
«Когда протесты «Hands Off» [«Руки прочь»] так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Напомним, ранее тысячи недовольных политикой президента США людей вышли на массовые протесты. В акциях участвуют профсоюзы, экологи, группы по защите прав меньшинств и пропалестинских активистов. Также участники демонстраций выступают против импортных пошлин, которые ввёл глава Белого дома.