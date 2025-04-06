«Попытка цветной революции»: Глава РФПИ оценил вспыхнувшие против Трампа протесты в США

Вспыхнувшие в США протесты Hands Off могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Протесты Hands Off в США. Видео © X / MarcoFoster_

«Когда протесты «Hands Off» [«Руки прочь»] так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?», — написал глава РФПИ в соцсети X.