Тысячи недовольных политикой Трампа вышли на массовые протесты в США
В Штатах начались масштабные протесты против политики президента Америки Дональда Трампа, к которым уже присоединились тысячи людей. Ролики с демонстрациями, получившими название «Hands off!» (Руки прочь!) распространяются в социальных сетях.
Протесты Hands Off! в Чикаго. Видео © X / MarcoFoster_
В акциях собираются участвовать профсоюзы, экологи, групп по защите прав меньшинств и пропалестинских активистов. Также участники демонстраций выступают против импортных пошлин, которые ввёл республиканец. Протестов такого масштаба не происходило с момента инаугурации нового американского лидера. Накануне против действующего главы Штатов впервые публично высказались бывший президент страны Барак Обама и экс-вице-президент Камала Харрис.
Напомним, что одной из главных причин волнений стали новые импортные пошлины, объявленные американским лидером 2 апреля. Тарифы для стран хозяин Белого дома подбирал в индивидуальном порядке. Так, весь китайский импорт был обложен пошлинами в 34%. Однако в Поднебесной оперативно ответили зеркальными мерами. А один из дипломатов КНР обратился к Штатам с настойчивым призывом отказаться от практики применения односторонних тарифов и не вести торговых войн, а решать конфликты путём диалога.
X / MarcoFoster_