Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 19:01

Тысячи недовольных политикой Трампа вышли на массовые протесты в США

В Штатах начались масштабные протесты против политики президента Америки Дональда Трампа, к которым уже присоединились тысячи людей. Ролики с демонстрациями, получившими название «Hands off!» (Руки прочь!) распространяются в социальных сетях.

Протесты Hands Off! в Чикаго. Видео © X / MarcoFoster_

В акциях собираются участвовать профсоюзы, экологи, групп по защите прав меньшинств и пропалестинских активистов. Также участники демонстраций выступают против импортных пошлин, которые ввёл республиканец. Протестов такого масштаба не происходило с момента инаугурации нового американского лидера. Накануне против действующего главы Штатов впервые публично высказались бывший президент страны Барак Обама и экс-вице-президент Камала Харрис.

От «Авиаторов» до секс-игрушек: Пошлины Трампа скажутся на самых популярных в США товарах
От «Авиаторов» до секс-игрушек: Пошлины Трампа скажутся на самых популярных в США товарах

Напомним, что одной из главных причин волнений стали новые импортные пошлины, объявленные американским лидером 2 апреля. Тарифы для стран хозяин Белого дома подбирал в индивидуальном порядке. Так, весь китайский импорт был обложен пошлинами в 34%. Однако в Поднебесной оперативно ответили зеркальными мерами. А один из дипломатов КНР обратился к Штатам с настойчивым призывом отказаться от практики применения односторонних тарифов и не вести торговых войн, а решать конфликты путём диалога.

Обложка ©

X / MarcoFoster_

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar