Тысячи недовольных политикой Трампа вышли на массовые протесты в США

В Штатах начались масштабные протесты против политики президента Америки Дональда Трампа, к которым уже присоединились тысячи людей. Ролики с демонстрациями, получившими название «Hands off!» (Руки прочь!) распространяются в социальных сетях.

В акциях собираются участвовать профсоюзы, экологи, групп по защите прав меньшинств и пропалестинских активистов. Также участники демонстраций выступают против импортных пошлин, которые ввёл республиканец. Протестов такого масштаба не происходило с момента инаугурации нового американского лидера. Накануне против действующего главы Штатов впервые публично высказались бывший президент страны Барак Обама и экс-вице-президент Камала Харрис.