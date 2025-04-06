Возбуждено дело о теракте в Курской области, из-за которого погиб мирный житель

В Суджанском районе Курской области было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Собранные данные указывают на то, что преступление совершили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Возбуждено дело о теракте в Курской области. Видео © Telegram / Следком

«Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области», — говорится в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Были назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.