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6 апреля, 10:20

Возбуждено дело о теракте в Курской области, из-за которого погиб мирный житель

В Суджанском районе Курской области было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Собранные данные указывают на то, что преступление совершили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Возбуждено дело о теракте в Курской области. Видео © Telegram / Следком

«Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области», — говорится в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Были назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

Ранее ВСУ атаковали гражданскую машину в населённом пункте Граково Харьковской области. В результате атаки украинского ударного FPV-дрона типа «камикадзе» пострадали шестеро человек, в том числе четверо детей. Самой маленькой пострадавшей — 2-летней девочке — ампутировали руку из-за множественных тяжёлых ранений.

Обложка ©

Telegram / Следком

Алена Пенчугина
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