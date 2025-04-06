Возбуждено дело о теракте в Курской области, из-за которого погиб мирный житель
В Суджанском районе Курской области было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Собранные данные указывают на то, что преступление совершили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Возбуждено дело о теракте в Курской области. Видео © Telegram / Следком
«Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области», — говорится в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Были назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Ранее ВСУ атаковали гражданскую машину в населённом пункте Граково Харьковской области. В результате атаки украинского ударного FPV-дрона типа «камикадзе» пострадали шестеро человек, в том числе четверо детей. Самой маленькой пострадавшей — 2-летней девочке — ампутировали руку из-за множественных тяжёлых ранений.
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