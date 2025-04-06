Синоптик рассказал, когда метели в Московском регионе уступят место теплу

Москву и Подмосковье продолжает засыпать снегом, а тёплой погоды придётся подождать до конца следующей недели. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с 360.ru.

Специалист заявил, что ночную температура в заснеженной Москве составит -6 градусов, а днём выше +3 она не поднимется вплоть до следующего четверга.

Прихода тепла следует ожидать к пятнице. 14—15 апреля температура будет до +10…+15 градусов. Ещё теплее станет к 20 апреля, когда столбики термометров укажут до +20 градусов, заключил он.