Синоптик рассказал, когда метели в Московском регионе уступят место теплу
Синоптик Ильин: Тепло в Московский регион придёт к концу следующей недели
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Москву и Подмосковье продолжает засыпать снегом, а тёплой погоды придётся подождать до конца следующей недели. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с 360.ru.
Специалист заявил, что ночную температура в заснеженной Москве составит -6 градусов, а днём выше +3 она не поднимется вплоть до следующего четверга.
Прихода тепла следует ожидать к пятнице. 14—15 апреля температура будет до +10…+15 градусов. Ещё теплее станет к 20 апреля, когда столбики термометров укажут до +20 градусов, заключил он.
Возможно, холодное начало апреля смогут компенсировать тёплые майские праздники, ведь погода на них будет по-настоящему весенняя, о чём ранее предупреждал синоптик. Однако ко Дню Победы тоже ожидается похолодание до +7…+12°C, как это было в прошлом году.