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6 апреля, 10:33

ВС РФ ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине

Техника ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Техника ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Ударами российских военных за прошедшие сутки были поражены инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятие военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов.

Наталья Демьянова
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