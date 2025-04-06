ВС РФ ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине

Ударами российских военных за прошедшие сутки были поражены инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятие военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.