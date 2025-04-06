Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 10:59

Наши бойцы поразили подразделения ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях

Минобороны: «Восток» поразил подразделение теробороны у Январского и Гавриловки

Армия России поразила подразделения ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Армия России поразила подразделения ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику украинских бригад в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военные укрепили свои позиции, захватив более удобные линии обороны. По информации ведомства, в районах сёл Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса в ДНР, а также Январское, Гавриловка в Днепропетровской области и Марфополь в Запорожской области были разгромлены силы противника. Удары пришлись по живой силе и технике четырёх механизированных бригад, а также десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригадам, морской пехоте и подразделению теробороны ВСУ. Потери врага, как уточнили, превысили 130 бойцов.

Кроме того, противник лишился танка, четырёх автомобилей, ремонтно-эвакуационной машины и трёх орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходной артиллерийской установки Archer шведского производства. Наши бойцы также уничтожили склад материальных средств врага.

Российские силы нанесли удар по главной артиллерийской базе ВСУ
Российские силы нанесли удар по главной артиллерийской базе ВСУ

Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине. Ударами российских военных за прошедшие сутки были поражены инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятие военно-промышленного комплекса.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar