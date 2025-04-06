Наши бойцы поразили подразделения ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях
Минобороны: «Восток» поразил подразделение теробороны у Январского и Гавриловки
Армия России поразила подразделения ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику украинских бригад в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Военные укрепили свои позиции, захватив более удобные линии обороны. По информации ведомства, в районах сёл Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса в ДНР, а также Январское, Гавриловка в Днепропетровской области и Марфополь в Запорожской области были разгромлены силы противника. Удары пришлись по живой силе и технике четырёх механизированных бригад, а также десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригадам, морской пехоте и подразделению теробороны ВСУ. Потери врага, как уточнили, превысили 130 бойцов.
Кроме того, противник лишился танка, четырёх автомобилей, ремонтно-эвакуационной машины и трёх орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходной артиллерийской установки Archer шведского производства. Наши бойцы также уничтожили склад материальных средств врага.
Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине. Ударами российских военных за прошедшие сутки были поражены инфраструктура военного аэродрома ВСУ, места ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятие военно-промышленного комплекса.