Стало известно, чем занимается в России потомок Екатерины II
РИА «Новости»: Потомок Екатерины II Калагеорги занялся бизнесом в сфере искусств
Андрей Калагеорги. Обложка © VK / Andrei Kalageorgi
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги решил заняться в Петербурге бизнесом, связанным с исполнительским искусством. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы.
Калагеорги является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого указана деятельность в области исполнительских искусств. В дополнительных указаны ещё 14 видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии и другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II. О намерениях Андрея Калагеорги получить гражданство РФ и поселиться в Крыму рассказывал вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.