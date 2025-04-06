Стало известно, чем занимается в России потомок Екатерины II

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги решил заняться в Петербурге бизнесом, связанным с исполнительским искусством. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы.

Калагеорги является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого указана деятельность в области исполнительских искусств. В дополнительных указаны ещё 14 видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии и другие.