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6 апреля, 11:13

Стало известно, чем занимается в России потомок Екатерины II

РИА «Новости»: Потомок Екатерины II Калагеорги занялся бизнесом в сфере искусств

Андрей Калагеорги. Обложка © VK / Andrei Kalageorgi

Андрей Калагеорги. Обложка © VK / Andrei Kalageorgi

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги решил заняться в Петербурге бизнесом, связанным с исполнительским искусством. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы.

Калагеорги является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого указана деятельность в области исполнительских искусств. В дополнительных указаны ещё 14 видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии и другие.

Путин рад стремлению всё большего числа иностранцев работать в России
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Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II. О намерениях Андрея Калагеорги получить гражданство РФ и поселиться в Крыму рассказывал вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Алена Пенчугина
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