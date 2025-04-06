«Помолиться за себя и товарищей»: В тыловом районе зоны СВО открыли храм для военных

Военнослужащие группировки войск «Центр» открыли блиндажный православный храм в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО). Это событие стало значимым для бойцов, предоставляя им возможность для духовной поддержки и молитвы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащий рассказал о создании блиндажного храма в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«На территории нашей дислокации открылся замечательный храм, в котором мы можем до или после выполнения боевой задачи прийти и поставить свечку, раскрыть душу. Очень нужно. Хорошо, что есть такой храм. На самом деле, сидя в окопе, ни о чём другом не думаешь, кроме как помолиться за себя и товарищей», — заявил заместитель командира роты Давид Геворкян.

Постройкой храма занимались военнослужащие соединения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр». Главная особенность сооружения заключается в том, что храм имеет внутренний купол, алтарь и другие атрибуты классической церкви. Он может одновременно вместить до 100 человек, при этом посещать его можно круглосуточно.