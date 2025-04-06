Два военных предприятия в Киеве уничтожены российскими ударами

По его данным, столица Украины пережила 13 атак, из которых пять пришлись непосредственно на город, вероятно, проведённых в два этапа. Он отметил, что под открытым небом было уничтожено около 20 единиц военной техники, а ещё столько же получили серьёзные повреждения и требуют восстановления. Лебедев добавил, что в разрушенных цехах находилось редкое оборудование, не подлежащее быстрой замене.