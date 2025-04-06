Два военных предприятия в Киеве уничтожены российскими ударами
РИАН: Два промышленных предприятия уничтожены в Киеве ударами ВС РФ
Два военных предприятия в Киеве уничтожены российскими ударами. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что в результате ударов в Киеве были стёрты с лица земли два предприятия военной промышленности.
По его данным, столица Украины пережила 13 атак, из которых пять пришлись непосредственно на город, вероятно, проведённых в два этапа. Он отметил, что под открытым небом было уничтожено около 20 единиц военной техники, а ещё столько же получили серьёзные повреждения и требуют восстановления. Лебедев добавил, что в разрушенных цехах находилось редкое оборудование, не подлежащее быстрой замене.
Ранее в Минобороны России заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов. Под прицел попали центральная артиллерийская база вооружённых сил Украины и предприятия, занятые выпуском беспилотников.