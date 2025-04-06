Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Британия и Соединённые Штаты испытали гиперзвуковой ракетный двигатель. Об этом сообщает Минобороны Соединённого Королевства.

Испытание состоялось благодаря сотрудничеству Лондона и правительства Вашингтона. Двигательная система устройства предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что сейчас мы живём в более опасном мире, поэтому важно внедрять инновации, чтобы опережать противников.