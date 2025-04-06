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6 апреля, 11:52

Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Британия и Соединённые Штаты испытали гиперзвуковой ракетный двигатель. Об этом сообщает Минобороны Соединённого Королевства.

Испытание состоялось благодаря сотрудничеству Лондона и правительства Вашингтона. Двигательная система устройства предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что сейчас мы живём в более опасном мире, поэтому важно внедрять инновации, чтобы опережать противников.

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Тем временем атомный ледокол «Якутия» отправился с Балтийского завода в порт Мурманска. Несколько месяцев специалисты проводили испытания и готовили судно к переходу. После поднятия флага оно вошло в состав атомного ледокольного флота Российской Федерации.

Алена Пенчугина
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