Атомный ледокол «Якутия» отправился с Балтийского завода ОСК в порт Мурманска

Универсальный атомный ледокол «Якутия» отправился в порт приписки в Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск. Судно пройдёт по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе», — говорится в сообщении.

Несколько месяцев специалисты проводили испытания и готовили ледокол к переходу. После поднятия флага он вошёл в состав атомного ледокольного флота Российской Федерации. «Якутия» стала четвёртым судном (помимо ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), которое простроили на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот».