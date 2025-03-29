Погрузился в мир подводников: Стали известны подробности спуска Путина внутрь атомного крейсера

28 марта завершился визит президента России Владимира Путина в Мурманск. Для главы государства была подготовлена обширная и разнообразная программа. Подробности визита российского лидера в Мурманск рассказали «Коммерсант» и спецкор издания Андрей Колесников.

В ходе визита президент посетил новейший атомный подводный крейсер «Архангельск», осмотрел кают-компанию, оформленную в стиле советских и российских подлодок. На борту крейсера верховный главнокомандующий пообщался с офицерами ВМФ, обсудив перспективы развития российского флота и поддержание стратегического баланса с США. Также Путин подчеркнул в беседе историческую роль России как морской державы. Лидер РФ ответил на вопрос о ходе спецоперации, заявив о постепенном достижении всех заявленных целей.

Президент подчеркнул, что противники России, вероятно, недооценивают силу таких коллективов, как экипаж «Архангельска», и в целом не понимают духа и патриотизма российского народа, особенно когда речь заходит о защите Родины. Лидер государства также заверил, что российская армия удерживает стратегическую инициативу и непременно достигнет всех поставленных задач.

«Я ещё совсем недавно говорил: мы их дожмём. Есть основания полагать, что мы их добьём. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — подчеркнул Путин.