Монахов начали впускать в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

В Киеве сотрудники полиции формируют персональные списки и пропуска для монахов, которые хотят попасть в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов, ссылаясь на уставщика обители архимандрита Поликарпа (Линенко).

«Жить можно, и служить можно, и с территории выходить, на территорию возвращаться можно. Даже СБУ составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют и по этому списку торжественно меня пропускают», — рассказал архимандрит.

Он уточнил, что правоохранители пока не выгоняют насельников монастыря из келий. В настоящее время в ряде корпусов Киево-Печерской лавры проживают сторонники раскольнической Православной церкви Украины, однако они не пересекаются с монахами. В храме вместе с послушниками остаются около 170 человек.