Монахов начали впускать в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ
Монахов Киево-Печерской лавры пропускают в храм по спискам СБУ и пропускам
Киево-печерская лавра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko
В Киеве сотрудники полиции формируют персональные списки и пропуска для монахов, которые хотят попасть в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов, ссылаясь на уставщика обители архимандрита Поликарпа (Линенко).
«Жить можно, и служить можно, и с территории выходить, на территорию возвращаться можно. Даже СБУ составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют и по этому списку торжественно меня пропускают», — рассказал архимандрит.
Он уточнил, что правоохранители пока не выгоняют насельников монастыря из келий. В настоящее время в ряде корпусов Киево-Печерской лавры проживают сторонники раскольнической Православной церкви Украины, однако они не пересекаются с монахами. В храме вместе с послушниками остаются около 170 человек.
Напомним, ранее верующих и братию Киево-Печерской лавры лишили доступа к пещерам с мощами. 28 марта сотрудники полиции и представители украинского министерства культуры начали захват Ближних и Дальних пещер, используя болгарку для проникновения в закрытые помещения. После вторжения они сменили замки.