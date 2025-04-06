Ночными ударами по Киеву уничтожен центр производства вертолётов из Франции для ВСУ

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что в Белой Церкви Киевской области был нанесён удар по ключевому центру сборки вертолётов для ВСУ, поставляемых из Франции.

По его сведениям, в городе зафиксировано одно точное попадание в производственный объект, где, предположительно, собирали французскую технику, а ещё один удар пришёлся на пригород, где расположена тренировочная база.