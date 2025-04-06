Ночными ударами по Киеву уничтожен центр производства вертолётов из Франции для ВСУ
Подполье: В Киеве нанесён удар по центру сборки вертолётов для ВСУ
Ночными ударами по Киеву уничтожен центр производства вертолётов из Франции для ВСУ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что в Белой Церкви Киевской области был нанесён удар по ключевому центру сборки вертолётов для ВСУ, поставляемых из Франции.
По его сведениям, в городе зафиксировано одно точное попадание в производственный объект, где, предположительно, собирали французскую технику, а ещё один удар пришёлся на пригород, где расположена тренировочная база.
Ранее в Минобороны России заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов. Под прицел попали центральная артиллерийская база вооружённых сил Украины и предприятия, занятые выпуском беспилотников.