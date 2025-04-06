В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту
SHOT: Несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту Москвы из-за снегопада
В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает SHOT.
Несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту Домодедово из-за снегопада. Видео © SHOT
В телеграм-канале уточнили, что туристы с ночи не могут вылететь из Домодедово в Хургаду. Люди около трёх часов находились в самолёте, когда экипаж сообщил, что вылет отложен из-за погодных условий. В данный момент пассажиры находятся в чистой зоне — вылет задержан до девяти вечера. В связи с этим им выдали ваучеры на еду.
С небольшими задержками вылетают рейсы в Стамбул из Внуково. Циклон «Зион» также спровоцировал опоздания на рейсы. Не все москвичи оказались готовы к снегу на дорогах.
Ранее в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу. В столичном дептрансе посоветовали владельцам личных самокатов и велосипедов также отказаться от поездок в это время и воспользоваться городским транспортом.