В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

Московские операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов [заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта] напомнил, что поездки в снег и гололёд могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу», — указано в сообщении.