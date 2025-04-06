В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада
Самокаты. Обложка © Life.ru
Московские операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов [заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта] напомнил, что поездки в снег и гололёд могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу», — указано в сообщении.
Сотрудники ведомства посоветовали владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и воспользоваться городским транспортом.
А ранее Life.ru писал, что за ночь местами в московском регионе выпало до 15 мм осадков. В самой столице осадки были менее интенсивными — около 3 мм. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что в Москву нагрянул обещанный циклон «Зион», принёсший с собой резкое снижение температуры, а также сильные осадки и гололедицу.